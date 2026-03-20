EUA pode 'neutralizar' ilha iraniana de Kharg quando quiser, diz Casa Branca

Os Estados Unidos podem "neutralizar" quando quiserem a ilha iraniana de Kharg, no Estreito de Ormuz, afirmou a Casa Branca nesta sexta-feira (20), após relatos de que o governo de Donald Trump estava considerando planos para ocupar ou bloquear esse importante centro petrolífero.

Ao ser questionada sobre a reportagem do site Axios, a vice-secretária de imprensa da Casa Branca, Anna Kelly, declarou à AFP: "As Forças Armadas dos Estados Unidos podem neutralizar a ilha de Kharg a qualquer momento, se o presidente der a ordem".

Dessa ilha, situada a cerca de trinta quilômetros da costa iraniana, partem aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do Irã.

O veículo Axios informou que Trump estava avaliando uma operação contra Kharg para pressionar a República Islâmica a reabrir o Estreito de Ormuz, a crucial rota marítima que Teerã bloqueou de fato.

Ao mesmo tempo, os Estados Unidos estão deslocando mais fuzileiros navais para o Oriente Médio - segundo informaram meios de comunicação americanos -, o que pode ser um sinal de uma iminente operação terrestre, três semanas após o início da campanha conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra a república islâmica.

"Graças a um processo de planejamento detalhado, toda a administração está - e esteve - preparada para qualquer ação potencial que o regime terrorista iraniano possa empreender", afirmou a porta-voz da Casa Branca.

"O presidente Trump sabia perfeitamente que o Irã tentaria dificultar a liberdade de navegação e o fluxo livre de energia, e já tomou medidas para destruir mais de 40 navios minadores", acrescentou.

O bloqueio iraniano paralisou o tráfego comercial através do Estreito de Ormuz, contribuindo para a alta dos preços globais do petróleo desde o início da guerra, em 28 de fevereiro.

Trump afirmou que os Estados Unidos haviam "aniquilado completamente" todos os alvos militares em Kharg por meio de ataques realizados nesta sexta-feira e ameaçou atacar a infraestrutura da ilha caso o Irã continue bloqueando o estreito.