EUA oferece recompensa de US$ 10 milhões por informações sobre líderes iranianos

Os Estados Unidos ofereceram, nesta sexta-feira (13), uma recompensa de US$ 10 milhões (R$ 52,5 milhões) por informações que levem à captura do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, e de outros altos funcionários.

O ministro do Interior e o ministro da Inteligência e Segurança do Irã também estão entre os 10 indivíduos procurados pelo Departamento de Estado.

"Esses indivíduos dirigem e controlam vários elementos do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, que planeja, organiza e executa atos terroristas em todo o mundo", afirmou o Departamento de Estado.

O departamento incentivou informantes a enviarem informações via Tor ou Signal e disse que "suas informações podem torná-los elegíveis para realocação e uma recompensa".

O programa "Recompensas por Justiça" do Departamento de Estado oferece dinheiro em troca de informações que levem à captura ou ao julgamento de indivíduos procurados.

O pai de Mojtaba Khamenei, o aiatolá Ali Khamenei, foi morto em um ataque em 28 de fevereiro, no início da guerra entre os EUA e Israel contra o Irã.

Há muita incerteza sobre a saúde do novo líder, que não apareceu em público desde que assumiu o poder.

Na quinta-feira, sua primeira mensagem foi lida por uma apresentadora na televisão nacional.

O chefe do Pentágono declarou nesta sexta-feira que o novo líder iraniano está "ferido e provavelmente desfigurado".