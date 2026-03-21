EUA nomeia Petro como 'alvo prioritário' em meio a investigação de laços com traficantes

O presidente colombiano, Gustavo Petro, foi designado como um "alvo prioritário" pela Agência de Combate às Drogas dos EUA (DEA, em inglês), enquanto promotores federais em Nova York investigam seus supostos laços com traficantes de drogas, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto e registros vistos pela Associated Press.

Registros da DEA mostram que Petro surgiu em várias investigações desde 2022, muitas baseadas em entrevistas com informantes confidenciais. Os crimes alegados que a DEA investigou incluem seus possíveis negócios com o cartel de Sinaloa do México e um esquema para alavancar seu plano de "paz total" para beneficiar traficantes proeminentes que contribuíram para sua campanha presidencial. Os registros também sugerem o uso da aplicação da lei para contrabandear cocaína e fentanil através de portos colombianos.

O rótulo de "alvo prioritário" é reservado para suspeitos que a DEA considera ter um "impacto significativo" no comércio de drogas. Não está claro quando a DEA deu essa designação a Petro.