EUA negam que porta-aviões USS Abraham Lincoln tenha sido atingido por mísseis iranianos

USS Abraham Lincoln, de propulsão nuclear, chegou à região do Golfo no fim de janeiro. AFP PHOTO/HANDOUT/US NAVY / US NAVY

O Pentágono negou, neste domingo (1º), a afirmação do Irã de que teria atingido com mísseis balísticos o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo.

O comando militar americano afirmou em conta no X que os mísseis "nem sequer se aproximaram do Lincoln".

"O Lincoln segue enviando aeronaves em apoio à campanha implacável do Centcom para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano", acrescentou.

Mais cedo, a Guarda Revolucionária, exército ideológico do Irã, assegurou em comunicado difundido pela imprensa local que o USS Abraham Lincoln havia sifo "impactado por quatro mísseis balísticos".

"A terra e o ar vão se tornar cada vez mais um cemitério dos agressores terroristas", advertiu o texto.

Navio afundado da frota iraniana

O USS Abraham Lincoln, de propulsão nuclear, chegou à região do Golfo no fim de janeiro com seu grupo aeronaval. É um dos dois porta-aviões americanos presentes na região. O USS Gerald Ford navega no Mediterrâneo.

O Centcom também informou, neste domingo, ter afundado um navio da frota iraniana.

"Uma corveta iraniana de classe Jamaran foi atingida pelas forças americanas no começo da operação Fúria Épica", declarou em um comunicado no X.

"O navio está afundando atualmente no golfo de Omã, junto a um cais em Chabahar", cidade portuária no extremo sudeste do Irã, acrescentou.