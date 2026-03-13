EUA inicia processo de extradição para o Chile de líder do Tren de Aragua

Os Estados Unidos anunciaram, nesta sexta-feira (13), a detenção com fins de extradição para o Chile do venezuelano Rafael Enrique Gámez Salas, de 40 anos, acusado de ser um dos líderes de "Los Piratas", filial chilena da quadrilha venezuelana Tren de Aragua.

Gámez Salas, conhecido como "Turko", já cumpre pena nos Estados Unidos após ter entrado no país ilegalmente no ano passado, explicou o Departamento de Justiça em um comunicado.

Em termos legais, sua detenção significa que foi apresentado perante um juiz, que agora analisará o pedido de extradição feito aos Estados Unidos pelo Chile.

Se esta extradição for autorizada, Gámez Salas poderia ser enviado ao Chile sem cumprir a totalidade de sua condenação na Califórnia (emitida em abril de 2025), se assim o governo decidir.

Este líder de "Los Piratas" supostamente participou do sequestro, tortura e assassinato do tenente venezuelano reformado Ronald Ojeda em 2024.

O assassinato deste exilado e dissidente causou tensões diplomáticas entre Santiago e Caracas.

"A detenção de Rafael Enrique Gámez Salas com fins de extradição é prova da sólida e constante cooperação entre os Estados Unidos e nossos parceiros estrangeiros para combater o crime transnacional", destacou o texto.

"Turko" era o braço direito de Carlos Gómez Moreno, conhecido como "Carlos Bobby", líder operacional em toda a América Latina do Tren de Aragua, uma organização muito violenta surgida na Venezuela que foi designada como organização terrorista há um ano por Washington.

O Chile também o acusa de um ataque a tiros contra um agente policial em abril de 2024, assim como de sequestros e extorsões, explicou o Departamento de Justiça.

"Turko" foi capturado após entrar ilegalmente nos Estados Unidos e deportado para a Venezuela em 2023. Pouco depois, voltou a entrar ilegalmente no país. Foi detido e processado por este crime, assim como por tráfico de seres humanos.

Em setembro do ano passado, Washington já tinha extraditado para o Chile outro suposto membro do Tren de Aragua, Edgar Javier Benitez Rubio.