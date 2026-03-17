EUA: Hassett diz que guerra com Irã acabará em algumas semanas e endossa encontro Trump-Xi

O diretor do Conselho Econômico da Casa Branca, Kevin Hassett, disse nesta terça-feira (17) que o conflito entre os EUA e o Irã vai "acabar em breve", ao apontar que o prazo previsto é de quatro a seis semanas e que Washington está "adiantado no cronograma". O conflito está em seu 18º dia.

Em entrevista à CNBC, Hassett afirmou que o Irã não está prejudicando a economia americana, que se encontra em "boa saúde". "A economia dos EUA continua fundamentalmente sólida", enfatizou. "Não há como Trump desistir da guerra antes de levar isso até o fim".

Segundo o diretor, petroleiros estão começando a atravessar o estreito de Ormuz, mas há preocupações de que a Ásia possa estar reduzindo as exportações de petróleo para os EUA.