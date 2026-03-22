EUA: filas de segurança no aeroporto se estendem por horas no domingo

Viajantes enfrentam uma dose extra de frustração enquanto as filas de segurança do aeroporto se estendem por horas neste domingo, 22, devido a uma paralisação do governo que afeta funcionários da TSA (segurança) e o controle de tráfego aéreo.

A fila no aeroporto de Atlanta tinha 153 minutos de duração já às 6 da manhã, de acordo com relatos nas redes sociais, com viajantes forçados a enfrentar uma espera para a triagem de segurança que se estendia pela área de retirada de bagagens.

Outro post nas redes sociais relatou um "caos massivo" da Administração de Segurança de Transportes (TSA, em inglês) no aeroporto LaGuardia de Nova York, onde a fila tinha duas horas de duração. Um vídeo postado no X mostrou a fila se estendendo por todo o comprimento do edifício do terminal.

A própria conta de mídia social de LaGuardia informou que filas mais longas do que o normal podem ocorrer nos pontos de verificação de segurança "devido a impactos de pessoal decorrentes da interrupção do financiamento federal". Ela instou os viajantes a planejarem com antecedência e chegarem cedo.

As filas de segurança no Aeroporto Internacional de Newark eram de 116 minutos de duração na manhã de domingo, de acordo com o Qsensor, uma plataforma de rastreamento de aeroportos em tempo real.

O Qsensor relatou que a espera no Aeroporto Internacional George Bush de Houston era de cerca de 50 minutos, embora relatos anteriores dissessem que as filas lá neste fim de semana eram de até duas horas.

O Aeroporto de Nova Orleans colocou uma declaração nas redes sociais instando os passageiros a chegarem três horas antes de suas partidas programadas porque os tempos de espera na segurança poderiam ser de até duas horas. Também disse que, a partir desta manhã, o TSA PreCheck e a Triagem Prioritária não estão disponíveis, embora o Clear esteja disponível para aqueles que estão atualmente inscritos.

Mais de 400 trabalhadores da TSA, que opera os pontos de verificação do aeroporto, pediram demissão desde a paralisação do Departamento de Segurança Nacional (DHS, em inglês) por falta de fundos em fevereiro. Alguns funcionários estão se ausentando por doença. O presidente Donald Trump ordenou neste fim de semana que agentes da agência de Imigração e Alfândega (ICE) fossem aos aeroportos a partir desta segunda-feira, 23, para ajudar a TSA.

O bilionário Elon Musk disse em sua rede social X que está oferecendo pagar os salários do pessoal da TSA durante a interrupção do financiamento "que está afetando negativamente a vida de tantos americanos nos aeroportos em todo o país".

*Fonte: Dow Jones Newswires.