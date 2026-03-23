EUA envia agentes do ICE a aeroportos em meio a bloqueio orçamentário

Os agentes do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) foram mobilizados nesta segunda-feira (23) em importantes aeroportos do país, segundo um funcionário do governo, devido à escassez de pessoal de segurança causada pelo impasse parcial no orçamento do Congresso.

Os agentes do ICE agora ocupam posições visíveis nos aeroportos congestionados, por ordem do presidente Donald Trump.

De acordo com Tom Homan, assessor de imigração de Trump, os agentes foram mobilizados nesta segunda-feira em 14 aeroportos. "E haverá mais", acrescentou em um comunicado à CNN.

A medida gerou críticas devido ao intenso escrutínio a que a agência tem sido submetida após disparos fatais durante operações anti-imigração.

Os agentes serão alocados, por exemplo, nos aeroportos de Nova York, Chicago e Atlanta, para auxiliar a equipe sobrecarregada da Administração de Segurança de Transporte (TSA, na sigla em inglês), da qual muitos funcionários não recebem seus salários integrais há semanas.

O ICE monitorará as partidas e cuidará da logística, permitindo que os funcionários da TSA se concentrem nas verificações de segurança.

Desde o início do bloqueio orçamentário, a ausência de funcionários da TSA aumentou. O impasse paralisou as operações do Departamento de Segurança Interna, que supervisiona a TSA.

O tempo de espera em alguns aeroportos chega a várias horas.

Homan também disse à CNN que esta é uma medida temporária para "ajudar a TSA a agilizar o processo".

A mobilização de agentes do ICE em aeroportos causou preocupação em círculos políticos.

O líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, disse à CNN que a medida poderia criar novos riscos.

A senadora republicana Lisa Murkowski disse a repórteres que "esta não é a missão do ICE" e alertou para "tensões adicionais".