EUA emitem alerta de que Houthis podem atacar Estreito de Bab El-Mandeb

O Departamento de Transporte dos Estados Unidos emitiu nesta quinta-feira, 26, um comunicado de alerta apontando que, embora o iemenita houthi não tenha atacado navios comerciais desde o acordo de cessar-fogo entre Israel e Gaza em outubro de 2025, a organização continua representando uma ameaça a embarcações comerciais em uma região crucial para a navegação.

"Embarcações com ligação a Israel, aos EUA ou ao Reino Unido, e qualquer embarcação pertencente a um grupo ou frota empresarial que faça escalas em portos israelenses, podem estar sob alto risco de terrorismo e outras ações hostis dos houthis ao transitarem pelo sul do Mar Vermelho, pelo Estreito de Bab El-Mandeb e pelo Golfo de Aden, até novo aviso", alerta.

Os rebeldes houthis do Iêmen, aliados do Irã, reiteraram na quarta-feira seu apoio à República Islâmica, apesar de não participarem da guerra contra os Estados Unidos e Israel. Segundo autoridades houthis, qualquer decisão de entrar no conflito seria tomada de forma independente e não ditada por Teerã. O Irã alegou que pode afetar o Estreito de Bab El-Mandeb em caso de novos ataques americanos e israelenses. "O Estreito de Bab El-Mandeb é uma faixa marítima vital entre o Iêmen e a Eritreia.