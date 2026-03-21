EUA e Israel atacam instalação nuclear iraniana em Natanz

Os Estados Unidos e Israel atacaram neste sábado (21) o complexo nuclear iraniano de Natanz, informou a organização de energia atômica da república islâmica.

"Após os ataques criminosos dos EUA e do regime sionista usurpador contra o nosso país, o complexo de enriquecimento de Natanz foi alvo de um ataque nesta manhã", afirmou a organização em um comunicado divulgado pela agência de notícias Tasnim.