EUA e Irã encontram 'pontos de acordo importantes', diz Trump

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (23) que há "pontos de acordo importantes" nas conversas entre Estados Unidos e Irã, que, segundo ele, devem resultar na renúncia de Teerã às suas ambições nucleares e às suas reservas de urânio enriquecido.

Trump disse que as conversas, cuja existência o Irã nega, estão sendo conduzidas com "uma pessoa do mais alto nível", mas não com o líder supremo do país.

"Eliminamos a liderança (...). Mas estamos tratando com o homem que acredito ser o mais respeitado e o líder" do país, disse Trump a jornalistas. "Não queremos enriquecimento (de urânio por parte do Irã, ndr), mas também queremos o urânio enriquecido" em posse do país, acrescentou.