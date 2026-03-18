EUA dizem ter atingido instalações de mísseis do Irã, próximo ao Estreito de Ormuz

O Comando Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) disse nesta quarta-feira (18) que as forças americanas empregaram "com sucesso" múltiplas munições penetradoras profundas de cinco mil libras - algo perto de 2,3 toneladas - em locais de mísseis iranianos ao longo da costa do Irã, perto do Estreito de Ormuz.