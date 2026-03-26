EUA cria fundo para ajudar retorno de crianças ucranianas deslocadas

Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (26) a criação de um fundo de US$ 25 milhões (R$ 131 milhões) para ajudar o retorno de crianças ucranianas levadas à força para a Rússia durante a guerra.

O fundo servirá para "a identificação, o retorno e a reabilitação dos jovens e crianças ucranianos levados à força", informou o Departamento de Estado. Ele vai apoiar dois tipos de programa: a identificação e o rastreio das crianças deslocadas e o apoio à sua reintegração na sociedade.

Quase 20.000 crianças ucranianas foram levadas para a Rússia desde o começo da invasão de Moscou, em fevereiro de 2022, segundo o governo ucraniano.

A primeira-dama da Ucrânia, Olena Zelenska, celebrou a criação do fundo. Ela se reuniu em Washington com Riley Barnes e Jeremy Lewin, responsáveis no Departamento de Estado pelas áreas de direitos humanos e ajuda humanitária.

O tema está no foco das negociações para um acordo entre Ucrânia e Rússia. Uma comissão internacional de investigação da ONU acusou Moscou de cometer "crimes contra a humanidade" ao deportar à força milhares de crianças ucranianas e dificultar o seu retorno.

Moscou alega que transferiu crianças ucranianas das áreas conquistadas para a segurança delas, e indicou que está disposta a devolvê-las para suas famílias sob as condições que julgar apropriadas.

Pequenos grupos de crianças foram repatriadas por meio de intermediários, entre eles a primeira-dama dos Estados Unidos, Melania Trump.