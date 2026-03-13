EUA confirma morte de todos os tripulantes na queda de avião-tanque no Iraque

O Comando Central dos EUA (Centcom) anunciou, nesta sexta-feira (13), a morte de todos os seis tripulantes de um avião de reabastecimento que caiu no Iraque.

"Os seis tripulantes a bordo de um avião-tanque KC-135 dos Estados Unidos que caiu no oeste do Iraque tiveram suas mortes confirmadas", disse o Centcom nas redes sociais, após ter relatado anteriormente quatro mortes.

"As circunstâncias do incidente estão sendo investigadas. No entanto, a perda da aeronave não foi causada por fogo inimigo ou amigo", afirmou o comando responsável pelas forças americanas no Oriente Médio.