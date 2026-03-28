EUA condena ataque contra residência de líder do Curdistão iraquiano

Os Estados Unidos condenaram neste sábado (28) um ataque com drone contra uma residência do líder do Curdistão iraquiano autônomo, Nechirvan Barzani, responsabilizando as milícias iraquianas aliadas do Irã.

"Essas ações do Irã e de seus representantes são um ataque direto à soberania, à estabilidade e à unidade do Iraque", afirmou o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Tommy Pigott, em comunicado.

O governo iraquiano comprometeu-se a investigar o ataque com drone deste sábado que teve como alvo a segunda residência de Barzani.

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse que "a soberania do Iraque, e do Curdistão [iraquiano], é indispensável para a estabilidade regional", após uma conversa telefônica com Barzani.

Desde o lançamento da ofensiva israelense-americana contra o Irã em 28 de fevereiro, o Iraque viu-se arrastado para um conflito regional que tenta evitar.

Diariamente, grupos pró-Irã no Iraque reivindicam dezenas de ataques com drones e disparos de foguetes contra a presença militar americana, tanto em território iraquiano quanto em outros lugares do Oriente Médio.

Esses ataques tiveram como alvos a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá e o pessoal de uma coalizão internacional antiterrorista presente no Iraque.