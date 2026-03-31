EUA alertam para intensificação da guerra com Irã caso não haja disposição por acordo

O secretário de Guerra dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou nesta terça-feira (31) que o conflito com o Irã pode se intensificar caso Teerã não aceite negociar, acrescentando que os próximos dias serão decisivos para o conflito. Em coletiva de imprensa no Pentágono, ao lado do chefe do Estado-Maior Conjunto, general Dan Caine, ele ressaltou que o presidente Donald Trump segue aberto a um acordo.

"Trump está disposto a fazer um acordo com o Irã", disse Hegseth. Segundo ele, porém, a alternativa é uma escalada militar. "Se o Irã não estiver disposto a fazer um acordo, os EUA lançarão bombardeios ainda mais intensos", afirmou, ressaltando que "sem um acordo, a guerra vai se intensificar ainda mais".

Hegseth também declarou que uma mudança de regime ocorreu no Irã e disse esperar que a nova liderança seja "mais sábia que a anterior". Ele afirmou ainda que "não há nada que o Irã possa fazer" para evitar o avanço das operações americanas no curto prazo e que os ataques seguem causando destruição em massa no país persa.

Na mesma coletiva, o general Dan Caine detalhou a atuação militar dos EUA, afirmando que as forças continuam a atingir instalações-chave de fabricação e pesquisa no Irã. Segundo ele, os ataques têm como objetivo destruir as capacidades de mísseis balísticos do país.