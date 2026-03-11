EUA alerta para possíveis ataques contra portos civis iranianos no Estreito de Ormuz

O Comando Central dos EUA para o Oriente Médio (Centcom) alertou, nesta quarta-feira (11), os civis iranianos para que se mantenham afastados dos portos ao longo do Estreito de Ormuz, que, segundo Washington, estão sendo usados por Teerã para fins militares.

"O regime iraniano está usando portos civis ao longo do Estreito de Ormuz para conduzir operações militares que ameaçam o transporte marítimo internacional", afirmou o Centcom em um comunicado, acrescentando que "essas ações perigosas colocam em risco a vida de pessoas inocentes".

"O Centcom insta os civis no Irã a evitarem imediatamente todos os portos onde as forças navais iranianas operam", concluiu o comunicado.

"Os estivadores iranianos, o pessoal administrativo e as tripulações de navios comerciais devem manter-se afastados dos navios da Marinha iraniana e do equipamento militar", acrescentou o comunicado.

Na terça-feira, os Estados Unidos informaram ter destruído 16 navios minadores que poderiam ter sido usados para bloquear o estreito, uma rota marítima vital para as exportações de petróleo e gás do Golfo.