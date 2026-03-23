EUA alcança acordo com TotalEnergies para encerrar projetos de energia eólica

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira (23), um acordo com a francesa TotalEnergies para que esta encerre seus projetos de parques eólicos no país, no valor de quase 1 bilhão de dólares (5,24 bilhões de reais), e redirecione os recursos para a produção de petróleo e gás natural.

O acordo foi divulgado pelo secretário do Interior americano, Doug Burgum, cujo departamento é responsável pela gestão dos recursos naturais, em uma coletiva de imprensa durante o fórum anual CERAWeek, em Houston, ao lado do diretor da TotalEnergies, Patrick Pouyanne.

A gigante francesa TotalEnergies desenvolvia projetos de energia eólica offshore para produzir 4 gigawatts (GW), incluindo 3 GW para o projeto New York Bight e 1 GW na Carolina do Norte.

Mas no final de 2024, Pouyanne anunciou que eles estavam "suspensos" devido à baixa probabilidade de obter licenças federais do governo de Donald Trump.

Sob o mandato do ex-presidente Joe Biden, os Estados Unidos haviam acelerado o avanço na construção de parques eólicos como parte de sua luta contra a mudança climática.

Trump reverteu o rumo de muitas das políticas climáticas de Biden, mirando em particular a energia eólica.

O republicano reclama há muito tempo da estética dos parques eólicos e afirma que produzem eletricidade cara.

Em dezembro, o governo Trump paralisou cinco projetos de energia eólica, alegando riscos para a "segurança nacional". Essa ordem foi posteriormente anulada por decisões de vários tribunais federais dos Estados Unidos, o que permitiu a retomada dos trabalhos.