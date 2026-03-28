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Controle rígido

Estreito de Ormuz: Irã anuncia que irá coordenar tráfego e exigir aval militar para embarcações

O ministro da Relações Exteriores do país persa disse que o bloqueio e a insegurança no canal é uma "consequência direta" da agressão militar liderada por Estados Unidos e Israel

Estadão Conteúdo

Julia Maciel*

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS