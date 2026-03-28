Estreito de Ormuz: Irã anuncia que irá coordenar tráfego e exigir aval militar para embarcações

Pelo Estreito de Ormuz passa 20% da produção mundial de petróleo. Omar KAMAL,Maria-Cecilia REZENDE / AFP

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou neste sábado (28), via Telegram, que o governo passará a coordenar a passagem de embarcações pelo Estreito de Ormuz apenas mediante autorização de órgãos militares e de segurança do país, bloqueando o trânsito de unidades consideradas "hostis".

O anúncio ocorre no marco de 30 dias de guerra, período que Araghchi classificou como uma "violação faturada do direito humanitário" e da soberania nacional do Irã.

Ainda em comunicado, Araghchi afirmou que o bloqueio parcial e a insegurança no canal é uma "consequência direta" da agressão militar liderada por Estados Unidos e Israel.

Em conversa telefônica com o chanceler da Grécia, Giorgos Gerapetritis, Araghchi declarou que Teerã adotou medidas para gerenciar o tráfego na via marítima, visando impedir que "agressores e seus parceiros" utilizem o canal para fins militares contra o território iraniano.

O chanceler também emitiu um alerta aos países vizinhos que abrigam forças estrangeiras.

— O Irã manterá operações defensivas contra as origens de ataques, incluindo bases militares e instalações logísticas situadas em territórios de terceiros na região.

Pelo lado grego, Gerapetritis expressou "profunda preocupação" com os impactos econômicos e de segurança da guerra, manifestando a esperança de que a estabilidade regional seja restaurada com brevidade. A Grécia, que possui uma das maiores frotas mercantes do mundo, é diretamente afetada por restrições de navegação em rotas estratégicas como a de Ormuz.

Passagem estratégica

Localizado entre o Irã, ao norte, e Omã, ao sul, liga o Golfo Pérsico (ao norte) ao Golfo de Omã (ao sul). Em sua parte mais afunilada, tem 39 quilômetros de largura. Não parece tão "estreito", mas a os gigantes navios petroleiros exigem grande profundidade, de até 30 metros. Por isso, só existem duas faixas de navegação, com três quilômetros de largura – uma para cada sentido da navegação.

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Mas, afinal, como se "fecha" um canal marítimo? O certo é que não há uma comporta ou qualquer outro tipo de barreira física, como correntes ou mesmo alinhamento de navios.

A impossibilidade de navegação é definida por ameaças ou ataques diretos a embarcações que tentam passar. No início do conflito, no começo deste mês, a Guarda Revolucionária do Irã anunciou a decisão de impedir o tráfego de petroleiros. Cerca de 20% do petróleo produzido no mundo depende desta travessia estratégica para chegar aos países consumidores.

Não há precedente de fechamento total de Ormuz, mas atacar navios foi uma tática já usada pelo Houti no Mar Vermelho, ao leste do território da Arábia Saudita (Ormuz fica a leste). Esse grupo do Iêmen também é financiado pelo Irã.

Para que o "fechamento" tivesse o efeito desejado, não teria sido necessário atingir um navio. O aumento no risco já fez disparar o preço do seguro das embarcações. É por isso que as promessas de "escolta" ou de "seguro acessível" feitas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, não resolvem o impasse.