'Estamos prontos': astronautas chegam ao local de lançamento para missão à Lua

Os quatro astronautas que estão prestes a viajar ao redor da Lua chegaram nesta sexta-feira (27) ao Centro Espacial Kennedy da Nasa, na Flórida, para os preparativos finais antes da viagem.

Os americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch viajarão junto com o canadense Jeremy Hansen e estão prontos para decolar já em 1º de abril.

Eles iniciaram uma quarentena em Houston no mês passado, que será mantida enquanto aguardam o sinal verde para a missão lunar Artemis 2, que vem enfrentando dificuldades tecnológicas e atrasos.

"Vamos para a Lua", exclamou Wiseman, o comandante da missão, ao chegar com a tripulação.

A viagem, que está prevista para durar cerca de 10 dias, levará os astronautas em uma trajetória ao redor da Lua, embora eles não pousem em sua superfície.

A missão envolve uma série de feitos. É o primeiro voo tripulado à Lua em mais de meio século. Além disso, será a primeira vez que uma mulher, uma pessoa negra e um cidadão não americano participam de uma missão lunar.

Também será o voo inaugural tripulado do novo foguete lunar da Nasa, denominado SLS.

O enorme foguete foi projetado para permitir que os Estados Unidos retornem de forma recorrente à Lua nos próximos anos. O objetivo futuro é estabelecer uma base permanente que sirva como plataforma para uma exploração mais profunda.

A missão Artemis 2 estava inicialmente programada para decolar em fevereiro, mas vários contratempos frustraram essa meta e até tornaram necessário devolver o foguete a seu hangar para análises e reparos.

A Nasa identificou possíveis janelas de lançamento todos os dias de 1º a 6 de abril.

Essa segunda fase do programa Artemis sucede a uma missão de 2022, quando uma nave não tripulada sobrevoou a Lua.

A Nasa planeja transmitir ao vivo a histórica viagem na esperança de despertar entusiasmo pela exploração espacial, assim como fez o programa Apollo com suas transmissões em todo o mundo na década de 1960 e início da década de 1970.