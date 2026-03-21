Estados Unidos suspendem sanções contra petróleo do Irã para tentar conter alta nos preços

Scott Bessent deu detalhes sobre a medida em publicação no X. LUDOVIC MARIN / AFP

Os Estados Unidos irão suspender parte das sanções que aplicaram ao petróleo do Irã, conforme anunciado pelo secretário do Tesouro do país, Scott Bessent, nesta sexta-feira (20). A medida tem o objetivo de conter o aumento dos preços no mercado internacional.

Ainda segundo Bessent, a autorização terá duração limitada. Na prática, ela permite que o petróleo iraniano, que está armazenado em navios no mar, seja vendido. A medida faz parta da Operação militar Epic Fury para atacar o Irã.

Em publicação no X (veja abaixo), Scott Bessent afirmou que a liberação irá lançar "cerca de 140 milhões de barris de petróleo" no mercado global.

"Ao liberar temporariamente essa oferta existente para o mercado global, os EUA colocarão rapidamente cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados internacionais, ampliando a disponibilidade de energia e ajudando a aliviar as pressões temporárias sobre a oferta causadas pelo Irã", escreveu o secretário.

Bessent também afirmou que os EUA usarão os barris iranianos contra a capital Teerã, para manter os preços sob controle enquanto continuam com sua ofensiva sobre o país.

Preço em alta

Desde o início da guerra em 28 de fevereiro, o valor do petróleo chegou a atingir US$ 120 no mercado internacional, o maior preço desde 2022. Depois, houve queda, mas continua acima dos US$ 100.

Para conter a alta da commodity, o governo Trump começou a buscar estratégias, atento ao impacto financeiro nos eleitores americanos e às eleições legislativas de meio mandato, que acontecem em novembro deste ano.

O petróleo mais caro costuma influenciar no preço da gasolina e diesel, além dos valores de outros produtos nos EUA. Esse cenário pode causar insatisfação no eleitorado.

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Leia a publicação de Bessent:

"O Irã é a cabeça da serpente do terrorismo global e, por meio da Operação Epic Fury do presidente Trump, estamos vencendo essa batalha crucial em um ritmo ainda mais rápido do que o previsto. Em resposta aos ataques terroristas do Irã contra a infraestrutura energética global, o governo Trump continuará a mobilizar o poder econômico e militar dos Estados Unidos para maximizar o fluxo de energia para o mundo, fortalecer a oferta global e buscar garantir a estabilidade dos mercados.

Hoje, o Departamento do Tesouro está emitindo uma autorização pontual e de curto prazo que permite a venda de petróleo iraniano atualmente retido no mar.

No momento, o petróleo iraniano sancionado está sendo estocado pela China a preços baixos. Ao liberar temporariamente essa oferta existente para o mercado global, os Estados Unidos colocarão rapidamente cerca de 140 milhões de barris de petróleo nos mercados internacionais, ampliando a disponibilidade de energia e ajudando a aliviar as pressões temporárias sobre a oferta causadas pelo Irã. Em essência, usaremos os barris iranianos contra Teerã para manter os preços sob controle enquanto damos continuidade à Operação Epic Fury.

Essa autorização temporária e de curto prazo é estritamente limitada ao petróleo que já está em trânsito e não permite novas compras ou produção. Além disso, o Irã terá dificuldade para acessar qualquer receita gerada, e os Estados Unidos continuarão a manter pressão máxima sobre o país e sua capacidade de acessar o sistema financeiro internacional.

Até agora, o governo Trump tem trabalhado para levar cerca de 440 milhões de barris adicionais de petróleo ao mercado global, reduzindo a capacidade do Irã de explorar as interrupções no Estreito de Ormuz.

A agenda pró-energia do presidente Trump elevou a produção de petróleo e gás dos Estados Unidos a níveis recordes, fortalecendo a segurança energética e reduzindo os custos de combustíveis. Qualquer interrupção de curto prazo agora tende a se traduzir em ganhos econômicos de longo prazo para os americanos — porque não há prosperidade sem segurança."