Estados Unidos permitirão que navio de petróleo russo chegue a Cuba, diz jornal

Após meses de bloqueio efetivo à importação em Cuba, os Estados Unidos decidiram autorizar que um navio russo carregado de petróleo chegue à ilha caribenha. A informação foi revelada por uma fonte a par do assunto ao jornal The New York Times.
Conforme o jornal, a embarcação entrou na zona marítima cubana neste domingo (29), e a previsão é que chegue ao porto de Matanzas até terça-feira (31). Pertencente ao governo russo, o navio transporta cerca de 730 mil barris de óleo bruto.
Desde janeiro, após a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, o governo Trump vinha impondo um duro bloqueio naval às importações de petróleo, principal fonte de energia da ilha.
Em razão disso, o presidente Miguel Díaz-Canel adotou medidas emergenciais, que chegam até a racionamento de gasolina.
Mesmo assim, a situação se agravou. Foram foram dois apagões nacionais em menos de uma semana, suspensão de voos e restrições no transporte público. Países da região enviaram ajuda humanitária e a Organização Mundial da Saúde emitiu alertas a respeito das condições de atendimento.
Segundo a reportagem, ainda não está claro o que causou a mudança de postura do governo norte-americano, nem por quanto tempo ela persistirá. No momento, essa decisão evita um potencial conflito com Moscou em sua vizinhança.
Nenhum dos países citados retornou oficialmente aos pedidos de comentário do jornal americano.