Estados Unidos permitirão que navio de petróleo russo chegue a Cuba, diz jornal

Países da região enviaram ajuda humanitária e a Organização Mundial da Saúde emitiu alertas a respeito das condições de atendimento. YURI CORTEZ / AFP

Após meses de bloqueio efetivo à importação em Cuba, os Estados Unidos decidiram autorizar que um navio russo carregado de petróleo chegue à ilha caribenha. A informação foi revelada por uma fonte a par do assunto ao jornal The New York Times.

Conforme o jornal, a embarcação entrou na zona marítima cubana neste domingo (29), e a previsão é que chegue ao porto de Matanzas até terça-feira (31). Pertencente ao governo russo, o navio transporta cerca de 730 mil barris de óleo bruto.

Desde janeiro, após a captura de Nicolás Maduro na Venezuela, o governo Trump vinha impondo um duro bloqueio naval às importações de petróleo, principal fonte de energia da ilha.

Em razão disso, o presidente Miguel Díaz-Canel adotou medidas emergenciais, que chegam até a racionamento de gasolina.

Mesmo assim, a situação se agravou. Foram foram dois apagões nacionais em menos de uma semana, suspensão de voos e restrições no transporte público. Países da região enviaram ajuda humanitária e a Organização Mundial da Saúde emitiu alertas a respeito das condições de atendimento.

Segundo a reportagem, ainda não está claro o que causou a mudança de postura do governo norte-americano, nem por quanto tempo ela persistirá. No momento, essa decisão evita um potencial conflito com Moscou em sua vizinhança.