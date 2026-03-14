Estados Unidos atacam ilha responsável por 90% da exportação de petróleo do Irã, diz Trump

Ilha fica distante 30 quilômetros da costa do Irã. EUROPEAN SPACE AGENCY / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (13) que as forças armadas bombardearam intensamente alvos militares da Ilha de Kharg, no Irã. O território atacado concentra os embarques de petróleo bruto do país para exportação.

Os Estados Unidos "realizaram um dos bombardeios mais poderosos da história do Oriente Médio e aniquilaram completamente todos os alvos MILITARES na joia da coroa do Irã, a ilha de Kharg", disse Trump nas redes sociais.

Em post na Truth Social, o republicano afirma que os EUA possuem as armas mais "poderosas e sofisticadas" do mundo, porém, que ele teria decidido não atacar a infraestrutura petrolífera da região:

"Decidi NÃO demolir a infraestrutura petrolífera da ilha. No entanto, se o Irã, ou qualquer outro, fizer algo para interferir na passagem livre e segura de navios pelo Estreito de Ormuz, reconsiderarei minha decisão imediatamente".

A ilha, situada a cerca de 30 quilômetros da costa iraniana, administra aproximadamente 90% das exportações de petróleo bruto do Irã, segundo uma nota recente do JP Morgan.