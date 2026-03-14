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Estados Unidos atacam ilha responsável por 90% da exportação de petróleo do Irã, diz Trump

Em post nas redes sociais, o republicano afirma que os EUA possuem as armas mais "poderosas e sofisticadas" do mundo, porém, que ele teria decidido não atacar a infraestrutura petrolífera da região

AFP

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