Esqueleto que pode ser do mosqueteiro d'Artagnan é encontrado nos Países Baixos

Um esqueleto que poderia pertencer a d'Artagnan, o soldado francês que inspirou o romance "Os Três Mosqueteiros", foi descoberto em uma igreja na cidade holandesa onde ele morreu séculos atrás, informaram meios de comunicação locais nesta quarta-feira (25).

O esqueleto foi encontrado em Maastricht, na nave de uma igreja moderna cujas origens remontam pelo menos ao século XIII, durante reparos relacionados a um desabamento parcial do piso em fevereiro, explicou o L1 Nieuws, um veículo de mídia da província de Limburg.

Charles de Batz de Castelmore, conhecido como d'Artagnan, o famoso mosqueteiro dos reis Luís XIII e Luís XIV, passou sua vida a serviço da coroa francesa.

O nobre gascão inspirou o herói de Alexandre Dumas em "Os Três Mosqueteiros" no século XIX, personagem hoje conhecido mundialmente graças ao romance e às inúmeras adaptações cinematográficas.

D'Artagnan foi morto durante o cerco de Maastricht, em 1673. Seu local de descanso final permanece um mistério desde então.

Uma moeda francesa foi encontrada perto do esqueleto em Maastricht, segundo o diácono Jos Valke, que estava presente durante a escavação inicial.

"Além disso, a localização do túmulo indica que se tratava de uma pessoa importante: o esqueleto foi encontrado onde ficava o altar, e apenas membros da realeza ou outras figuras importantes eram enterrados sob um altar naquela época", disse ele ao L1 Nieuws.

O esqueleto foi retirado da igreja e agora está em um instituto arqueológico em Deventer, no leste dos Países Baixos, informou o veículo.

Uma amostra de DNA foi coletada do esqueleto em 13 de março e está sendo analisada em um laboratório em Munique.

O arqueólogo Wim Dijkman vem procurando os restos mortais de d'Artagnan há 28 anos.

"Eu sempre sou muito cauteloso, sou um cientista. Mas tenho grandes expectativas", disse ele ao L1 Nieuws.