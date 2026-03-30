Espanha proíbe Estados Unidos de usar seu espaço aéreo para ataques ao Irã

A Espanha não permitirá o uso do seu espaço aéreo por aviões militares americanos que participam na guerra do Irã, anunciou a ministra da Defesa do governo de Pedro Sánchez, Margarita Robles.

O governante de centro-esquerda já expressou oposição frontal ao conflito, o que rendeu atritos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ameaçou cortar toda a relação comercial com a Espanha.

"Não são autorizadas as bases e, naturalmente, também não é autorizada a utilização do espaço aéreo espanhol para ações relacionadas com a guerra no Irã", afirmou Robles, em um comunicado transmitido à AFP pelo Ministério da Defesa, que confirma uma informação antecipada pelo jornal El País.

"Não vamos autorizar desde o início, já dissemos, a utilização das bases de Morón e Rota para nenhum ato relativo à guerra do Irã", insistiu Robles, mencionando as duas bases militares conjuntas Espanha-EUA localizadas no sul do país.

"Desde o primeiro momento, a decisão foi transmitida de maneira muito clara ao Exército americano e às forças americanas", acrescentou a ministra, que descreveu a guerra iniciada pelos Estados Unidos e por Israel como "profundamente ilegal e profundamente injusta".

Segundo o jornal El País, o Exército dos Estados Unidos pode seguir utilizando as bases para os usos previstos no acordo bilateral, como o de prestar assistência às tropas americanas na Europa.

O jornal explica que a recusa espanhola complica as operações dos Estados Unidos, cujos bombardeiros precisam decolar de mais longe e alterar a quantidade de querosene e bombas que transportam.

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