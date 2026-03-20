Espanha anuncia plano de EUR 5 bilhões para mitigar impacto da guerra

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou nesta sexta-feira (20) um plano de 80 medidas, no valor de 5 bilhões de euros (R$ 30,2 bilhões), para mitigar os efeitos da guerra no Oriente Médio, que incluirá uma "redução drástica" nos impostos sobre energia.

"Situações extraordinárias exigem respostas extraordinárias", declarou o líder socialista após uma reunião de gabinete que aprovou as medidas, incluindo uma redução do IVA sobre gás e combustíveis, o que deverá diminuir os preços nos postos de gasolina em até 30 centavos de euro por litro.

O pacote também inclui uma redução de 60% nos impostos sobre eletricidade, além de uma diminuição do IVA sobre eletricidade de 21% para 10%.

"Vamos fornecer um auxílio direto de 0,20 euro por litro de combustível a todos os transportadores, agricultores, pecuaristas e pescadores do nosso país, e um auxílio equivalente para a compra de fertilizantes", continuou.

Por outro lado, Sánchez anunciou que seu governo aprovou um decreto que prevê um "congelamento temporário" dos aluguéis no país, medida que foi objeto de duras negociações com seu parceiro minoritário de governo, a plataforma de extrema esquerda Sumar, e que ainda precisa ser ratificada pelo Parlamento.

Essas medidas "obviamente não impedirão que os efeitos desta guerra ilegal cheguem à Espanha, mas pelo menos os tornarão menos devastadores e um pouco mais suportáveis", acrescentou Sánchez.