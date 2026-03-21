Equipes da Ucrânia e dos EUA se reúnem para tentar impulsionar conversas de paz

Negociadores americanos e ucranianos se reuniram neste sábado (21) nos Estados Unidos para tentar dar novo impulso às conversas destinadas a pôr fim a quatro anos de guerra na Ucrânia, disse o presidente Volodimir Zelensky.

As conversas, mediadas por Washington, estão estagnadas desde que Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no fim de fevereiro, desencadeando uma guerra no Oriente Médio.

A última vez que negociadores da Rússia e da Ucrânia se reuniram foi em fevereiro, em Genebra. Desde então, não voltaram a se encontrar.

"Nosso time está nos Estados Unidos neste momento. Hoje já houve uma reunião", disse Zelensky neste sábado em seu discurso noturno.

"As equipes continuarão suas conversas também amanhã. O mais importante é saber até onde a parte russa está disposta a avançar em direção a um verdadeiro fim da guerra", acrescentou.

As conversas deste sábado ocorreram na Flórida, segundo a imprensa ucraniana.

O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o genro do presidente americano, Donald Trump, Jared Kushner, representaram Washington. Por sua vez, a Ucrânia enviou seu secretário do Conselho de Segurança, Rustem Umerov, e o principal assessor de Zelensky, Kyrylo Budanov, segundo a imprensa ucraniana.

A Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e, desde então, ocupa extensas áreas de território no leste e no sul do país.

A guerra obrigou milhões de pessoas a deixar suas casas e deixou dezenas de milhares de mortos, tanto civis quanto militares.