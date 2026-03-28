Empresário Márcio Vaccaro morre em acidente de moto na Argentina

Márcio fundou a Vaccaro Group, que chegou a alcançar faturamento bilionário. @vaccaromarcio / Instagram / Reprodução

O empresário catarinense Márcio Vaccaro, 58 anos, fundador e presidente do Vaccaro Group, morreu neste sábado (28) em um acidente de motocicleta na região metropolitana de Buenos Aires, na Argentina.

Segundo informações iniciais, ele participava de um passeio de moto com amigos quando a motocicleta que conduzia colidiu de frente com um caminhão. As circunstâncias do acidente ainda não foram detalhadas pelas autoridades locais.

À frente do grupo, Vaccaro era reconhecido pela forte atuação empresarial e pelo envolvimento em iniciativas voltadas ao desenvolvimento econômico.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a liberação do corpo, o translado para o Brasil nem detalhes sobre velório e sepultamento.

Entenda mais sobre o caso

Márcio Vaccaro foi um dos principais nomes do empresariado do Oeste catarinense, à frente de um grupo com forte atuação na indústria e no agronegócio. Engenheiro agrônomo, iniciou a trajetória a partir de um negócio familiar e, em 1995, fundou a empresa que deu origem ao Vaccaro Group ao lado do pai, Eloy Luiz Vaccaro.