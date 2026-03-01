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Emirados Árabes Unidos anunciam fechamento de embaixada em Teerã e retiram embaixador do Irã

Medida ocorre após ataque com 35 drones iranianos, que causaram três mortes e deixaram mais de 50 feridos

Estadão Conteúdo

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