Emirados Árabes Unidos anunciam fechamento de embaixada em Teerã e retiram embaixador do Irã

Frente da embaixada foi ponto de concentração de manifestantes em 2020 contra acordo mediado pelos EUA entre Israel e os Emirados Árabes Unidos para normalizar as relações.

O Ministério de Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos anunciou, neste domingo (1º), o fechamento da sua embaixada em Teerã, a capital iraniana, e a retirada da sua missão diplomática no país, em resposta a ataques do Irã contra seu território. Em um comunicado publicado na sua página oficial, a pasta afirmou que os ataques miraram alvos civis e são uma "flagrante violação da soberania nacional".