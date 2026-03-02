Embaixada dos EUA no Kuwait relata ameaça de mísseis e drones

A Embaixada dos Estados Unidos no Kuwait emitiu um alerta nesta segunda-feira (2) informando sobre uma ameaça contínua de ataques com mísseis e drones no país. Em comunicado oficial, a representação diplomática orientou que cidadãos americanos evitem se deslocar até a embaixada e permaneçam abrigados em suas residências.
Segundo o g1, a embaixada recomendou que os americanos revisem seus planos de segurança e fiquem atentos a possíveis novos ataques. O texto também informa que funcionários da representação diplomática estão trabalhando a partir de casa por precaução.
Relatos de agências internacionais indicam que testemunhas viram fumaça nas proximidades da embaixada, além da presença de bombeiros e ambulâncias na região.
O Kuwait interceptou drones nesta segunda-feira, marcando o terceiro dia seguido de ações retaliatórias do Irã contra países do Golfo, após os bombardeios realizados por Estados Unidos e Israel no sábado. Explosões também foram ouvidas em cidades como Dubai, Doha, Abu Dhabi e Jerusalém.
Autoridades do Kuwait informaram que a maioria dos drones foi neutralizada pelos sistemas de defesa aérea e não há registro de feridos. Teerã já havia declarado que poderia atingir bases americanas na região em resposta aos ataques recentes.
A escalada do conflito também começa a afetar áreas civis e centros comerciais estratégicos no Golfo, ampliando os impactos em polos importantes da aviação e do comércio internacional.