Embaixada dos EUA na Venezuela retoma operações após sete anos

A embaixada dos Estados Unidos em Caracas retomou suas operações nesta segunda-feira (30), após sete anos de relações diplomáticas interrompidas, informou o Departamento de Estado.

Os EUA e a Venezuela anunciaram em 5 de março que restabeleceriam suas relações, mas até esta segunda-feira as atividades diplomáticas eram realizadas à distância, da embaixada em Bogotá.

"Retomamos formalmente as operações na Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, marcando um novo capítulo em nossa presença diplomática na Venezuela", afirmou o comunicado.