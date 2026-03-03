Embaixada dos EUA na Arábia Saudita é alvo de ataque com drones

Embaixada dos EUA em Riade antes do ataque com drones. Department of State / Reprodução

Um incêndio atingiu a embaixada dos Estados Unidos, na capital da Arábia Saudita, Riade, nesta segunda-feira (2). O fogo atingiu o local após ataque com drones, informou o Ministério da Defesa saudita.

— A embaixada americana em Riade foi atacada por dois drones, o que provocou um incêndio limitado e danos materiais menores no edifício — indicou um porta-voz do ministério saudita.

Diversas testemunhas relataram à AFP que viram fumaça no edifício. O local estava vazio e ninguém ficou ferido.

A embaixada dos EUA aconselhou os cidadãos americanos em Riade, Jidá e Dhahran a permanecerem abrigados e a "evitarem ir à embaixada até novo aviso devido a um ataque às instalações".