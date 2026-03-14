Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá sofre ataque com drones

Um drone atingiu a embaixada dos Estados Unidos em Bagdá na madrugada deste sábado (14), disse um oficial de segurança iraquiano. Um jornalista da Agência France-Presse (AFP) conformou ter visto fumaça saindo do complexo.

"Um drone atingiu a embaixada", afirmou o oficial. Uma segunda fonte de segurança confirmou que um ataque teve como alvo a missão diplomática.

De acordo outras fontes, a ação ocorreu pouco depois da morte de dois combatentes apoiados pelo Irã em ataques à capital do Iraque.

Ainda conforme os relatos, a ofensiva provocou a elevação de fumaça no prédio da embaixada. Até o momento, no entanto, não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos causados pela explosão.

Um drone também atingiu o complexo diplomático. Reprodução / AFP