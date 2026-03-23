Embaixada do Irã no Afeganistão diz que Trump recuou por 'firme advertência' de Teerã

A Embaixada do Irã em Cabul, no Afeganistão, afirmou que o presidente dos EUA, Donald Trump, recuou em relação a Teerã após a "firme advertência" do país persa. A declaração da embaixada foi feita em publicação no X, na manhã desta segunda-feira, 23.
"Após a República Islâmica ameaçar atacar a infraestrutura energética de toda a região caso os EUA atacassem a infraestrutura energética iraniana, Trump recuou e disse ter ordenado o adiamento do ataque", escreveu na postagem, que mostra a publicação original do mandatário americano na Truth Social.