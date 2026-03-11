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Agência Internacional de Energia
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Em razão da guerra, 32 países vão liberar 400 milhões de barris de petróleo para frear alta no preço de combustíveis

Medida busca conter os efeitos da interrupção no fornecimento causada pelo fechamento do Estreito de Ormuz

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS