Em diálogo com Paquistão, Irã diz que ataques à infraestrutura aprofundam desconfiança

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, realizaram uma ligação telefônica neste sábado, 28, para discutir a segurança regional e os desdobramentos da guerra, que completa hoje um mês.

Em publicação na rede social X, o Governo da República Islâmica do Irã disse que, durante a conversa, o Irã afirmou que os ataques à infraestrutura do país e os assassinatos seletivos estão aprofundando a desconfiança na região.

Segundo a postagem, Pezeshkian agradeceu os esforços diplomáticos do Paquistão para tentar pôr fim às hostilidades. Ambos os líderes emitiram um alerta conjunto contra a escalada do conflito e instaram as nações vizinhas a impedir que seus territórios sejam utilizados como base para lançamentos ou ataques contra outros países.