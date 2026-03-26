Em Bangladesh, ônibus cai em rio no momento em que embarcava em balsa; ao menos 18 morrem

Ao menos 18 pessoas morreram, entre elas duas crianças, após um ônibus cair em um rio no momento em que embarcava em uma balsa no centro de Bangladesh, informou a Defesa Civil local nesta quinta-feira, 26.
O ônibus caiu no rio Padma na tarde desta quarta-feira, 25. Muitos passageiros conseguiram nadar até a margem, mas outros ficaram presos. Cerca de 50 pessoas estavam a bordo do veículo no momento do acidente.
No final da tarde, uma embarcação de resgate se juntou à operação de salvamento e içou o ônibus, onde foram localizados os 18 passageiros mortos. Fortes chuvas, no entanto, interromperam as operações de resgate durante a noite, anunciou a Defesa Civil, sem dar mais detalhes de se mais passageiros continuavam desaparecidos. Fonte: Associated Press.