Eleições municipais teste de estresse aos partidos antes de disputa presidencial em 2027

As eleições municipais francesas realizadas no domingo, 15, representaram um teste antecipado para as máquinas eleitorais dos partidos políticos antes da corrida presidencial do ano que vem, que definirá o sucessor do atual presidente, Emmanuel Macron. O primeiro turno das votações elegeu prefeitos e suas equipes em toda a França, desde pequenas vilas até as maiores cidades.

Embora o foco principal tenha sido em questões locais, a votação foi analisada em busca de indícios de como os partidos poderão se sair na eleição presidencial de 2027, quando termina o segundo e último mandato de Macron, e em particular se o partido de extrema-direita Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen, continua ganhando terreno.

Mais de 904 mil candidatos a cargos municipais em cerca de 35 mil vilas, cidades e municípios concorreram às urnas no domingo. Nos locais onde o resultado ainda não foi definido, um segundo turno, no próximo domingo, determinará o resultado final.

As atenções se voltaram para as disputas em cidades importantes, incluindo Paris. Os resultados oficiais eram esperados ainda na noite de domingo. A atual prefeita socialista Anne Hidalgo, eleita em 2014 e reeleita em 2020, decidiu não concorrer a um terceiro mandato. Outra disputa incerta no segundo turno se desenhava em Marselha, a segunda maior cidade da França, com o atual prefeito de esquerda, Benoît Payan, enfrentando um desafio difícil do candidato do RN, Franck Allisio.

O presidente do RN, Jordan Bardella, afirmou que os eleitores expressaram "um profundo desejo de mudança" e pediu mais apoio no segundo turno. "A mudança não vai esperar até 2027", disse. Na contramão, o líder do Partido Socialista, Olivier Faure, pediu aos eleitores que não deem impulso ao RN, que intensifica seus esforços para conquistar o Palácio do Eliseu nas eleições do ano que vem.

*Fonte: Associated Press.