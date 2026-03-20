Duas pessoas que tentavam entrar em uma base naval britânica são detidas

Duas pessoas foram detidas na quinta-feira (19) quando tentavam entrar na base naval de Faslane, no oeste da Escócia, onde estavam estacionados os submarinos nucleares britânicos, anunciou a polícia nesta sexta-feira (20).

Segundo vários veículos de comunicação britânicos, uma das pessoas presas, um homem de 34 anos, é de nacionalidade iraniana.

Na quinta-feira, por volta das 17h no horário local (14h no horário de Brasília), "foi recebida a informação de que duas pessoas tentavam entrar na HM Naval Base Clyde", conhecida como Faslane, indicou um porta-voz da polícia escocesa.

"Um homem de 34 anos e uma mulher de 31 anos foram detidos em relação a este caso e a investigação continua", acrescentou a polícia, sem dar mais detalhes.

Um porta-voz da Royal Navy confirmou que ambas as pessoas "tentaram, sem sucesso" entrar na base.

Em Faslane estão estacionados os quatro submarinos britânicos com armas nucleares, assim como os submarinos de propulsão nuclear de classe Astute da Royal Navy.

A polícia britânica e o MI5 (Serviço de Inteligência Interna) alertaram, em várias ocasiões, sobre a crescente ameaça representada pelo Irã, atualmente alvo de uma ofensiva israelense-americana.

No âmbito deste conflito, o Reino Unido autorizou os Estados Unidos a utilizarem duas de suas bases militares (Fairford, no sudoeste da Inglaterra, e Diego García, no oceano Índico) para realizarem operações "defensivas" contra o Irã.

Nesta sexta-feira, o ministro iraniano de Relações Exteriores, Abbas Araghchi, denunciou em uma ligação com sua homóloga britânica, Yvette Cooper, o uso destas bases militares por parte dos Estados Unidos, considerando-o uma forma de cumplicidade de Londres na guerra.

Por outro lado, dois iranianos foram acusados, nesta semana, de terem espionado locais ligados à comunidade judaica em Londres.