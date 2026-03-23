Duas pessoas morrem após avião colidir com veículo em aeroporto de Nova York

O aeroporto LaGuardia, em Nova York, suspendeu os voos na madrugada desta segunda-feira, 23, após uma colisão envolvendo uma aeronave da Air Canada e um veículo da Autoridade Portuária na pista, segundo autoridades locais e federais.

O piloto e o copiloto do avião morreram no acidente, segundo informaram veículos da imprensa dos Estados Unidos, como CNN e NBC. Outras 13 pessoas - sendo 11 passageiros e dois socorristas - ficaram feridas e foram encaminhadas a hospitais, de acordo com a emissora ABC, que citou fontes oficiais.

De acordo com a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA, na sigla em inglês), o aeroporto foi fechado devido a uma "emergência" relacionada a uma aeronave. "LaGuardia está fechado", informou o órgão em seu site, acrescentando que os voos com destino ao terminal foram suspensos.

O Departamento de Polícia de Nova York confirmou a colisão, mas não divulgou detalhes adicionais até o momento.

Já o Corpo de Bombeiros da cidade informou que foi acionado por volta das 23h38 após relatos de um incidente envolvendo um avião e um veículo na pista. Em comunicado por e-mail, um porta-voz disse que as equipes "responderam a um incidente reportado envolvendo um avião e um veículo na pista" do aeroporto. Segundo as autoridades, a colisão ocorreu após o pouso de um voo da Air Canada.