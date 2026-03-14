Donald Trump rejeita negociações de cessar-fogo com o Irã, diz agência

Donald Trump confirmou ataque à ilha iraniana de Kharg, principal centro de exportação de petróleo do país persa, na última sexta-feira. ALEX WONG / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O governo do presidente Donald Trump rejeitou esforços de aliados no Oriente Médio para iniciar negociações para acabar com a guerra no Irã, que começou há duas semanas com ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. A informação foi publicada pela agência de notícias Reuters, que consultou três fontes familiarizadas com as tratativas.

O Irã também negou a possibilidade de cessar-fogo até que os ataques de EUA e Israel terminem, disseram duas fontes iranianas à Reuters, acrescentando que vários países estão tentando mediar o fim do conflito.

A falta de interesse de Washington e Teerã sugere que os dois lados estão se preparando para um conflito prolongado. A guerra matou cerca de 2 mil pessoas, a maioria no Irã, e provocou disparada de 40% no preço do petróleo no mercado internacional com o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde são transportados cerca 20% do óleo e gás do mundo.

O Omã, que mediou negociações antes da guerra, tentou abrir uma linha de comunicação, mas a Casa Branca não demonstrou interesse, segundo duas fontes consultadas pela Reuters. O ataque dos EUA à ilha iraniana de Kharg, o principal centro de exportação de petróleo do país, ressaltou a determinação de Trump em avançar com a ofensiva militar.