Dois navios com bandeira indiana cruzaram o Estreito de Ormuz em segurança, afirma autoridade

Dois navios de bandeira indiana carregados com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) cruzaram o Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã desde o início do conflito na região. A informação foi divulgada por uma autoridade de Nova Déli em coletiva de imprensa neste sábado (14).
O anúncio ocorre um dia após duas autoridades da Índia confirmarem negociações com o Irã para autorizar a passagem de ao menos 23 navios do país. No início da semana, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, publicou nas redes sociais que manteve conversas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.
— Eles cruzaram o Estreito de Ormuz em segurança no início da manhã e estão a caminho da Índia — relatou Rajesh Kumar Sinha, secretário especial do Ministério de Portos, Marinha Mercante e Hidrovias, em coletiva de imprensa em Nova Déli.
Os navios-tanque Shivalik e Nanda Devi devem chegar nos próximos dias, de acordo com a agência de notícias Associated Press.
O Estreito de Ormuz é uma importante ligação entre o Golfo Pérsico (ao norte) e o Golfo do Omã (ao sul), por onde passa um quinto do petróleo consumido no mundo.
No dia 2 de março, o Irã anunciou o fechamento da passagem em reação aos ataques dos Estados Unidos e Israel que mataram o aiatolá Ali Khamenei e importantes autoridades do país no dia 28 de fevereiro. Como reação, a República Islâmica lançou bombardeio a bases militares americanas por diversos países da região e proibiu a passagem por Ormuz.