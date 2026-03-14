Dois navios com bandeira indiana cruzaram o Estreito de Ormuz em segurança, afirma autoridade

Cerca de um quinto do petróleo consumido no mundo passa pelo Estreito. Reprodução, Nasa

Dois navios de bandeira indiana carregados com Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) cruzaram o Estreito de Ormuz, fechado pelo Irã desde o início do conflito na região. A informação foi divulgada por uma autoridade de Nova Déli em coletiva de imprensa neste sábado (14).

O anúncio ocorre um dia após duas autoridades da Índia confirmarem negociações com o Irã para autorizar a passagem de ao menos 23 navios do país. No início da semana, o ministro das Relações Exteriores da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, publicou nas redes sociais que manteve conversas com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi.

— Eles cruzaram o Estreito de Ormuz em segurança no início da manhã e estão a caminho da Índia — relatou Rajesh Kumar Sinha, secretário especial do Ministério de Portos, Marinha Mercante e Hidrovias, em coletiva de imprensa em Nova Déli.

Os navios-tanque Shivalik e Nanda Devi devem chegar nos próximos dias, de acordo com a agência de notícias Associated Press.

O Estreito de Ormuz é uma importante ligação entre o Golfo Pérsico (ao norte) e o Golfo do Omã (ao sul), por onde passa um quinto do petróleo consumido no mundo.