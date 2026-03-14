Mundo

Conflito no Oriente Médio
Notícia

Dois navios com bandeira indiana cruzaram o Estreito de Ormuz em segurança, afirma autoridade

Anúncio ocorre um dia após a confirmação de negociações entre Índia e Irã, que fechou a passagem após ataques dos EUA e Israel

Zero Hora

Enviar email

AFP

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS