Dois homens detidos em Londres por ataque contra ambulâncias da comunidade judaica

Dois homens foram detidos nesta quarta-feira (25) em Londres como suspeitos de envolvimento no incêndio que destruiu quatro ambulâncias da comunidade judaica, ao lado de uma sinagoga, na segunda-feira, anunciou a polícia da capital britânica.

Os dois homens, de 47 e 45 anos, que não tiveram as nacionalidades divulgadas, "foram detidos na manhã de quarta-feira, 25 de março, no noroeste e no centro de Londres", afirma um comunicado da polícia.

Eles foram detidos como "suspeitos de incêndio provocado com a intenção de colocar vidas em perigo", acrescentou a polícia.

O ataque, que não deixou feridos, foi classificado pela polícia de Londres como "antissemita".

A unidade antiterrorismo da polícia de Londres assumiu a investigação, mas até o momento o incidente não foi classificado como "terrorista".

Quatro ambulâncias da associação 'Jewish Community Ambulance', um serviço médico de emergência da comunidade judaica, foram incendiadas na madrugada de segunda-feira no bairro de Golders Green, ao norte da capital britânica.

Um grupo denominado Ashab al-Yamin publicou um vídeo em um canal do Telegram para reivindicar o ataque.

O grupo é classificado como pró-iraniano pela organização de monitoramento de grupos jihadistas SITE Intelligence Group. O Ashab al-Yamin reivindicou outros ataques recentes na Bélgica e na Holanda.