Disseminaram fake news para derrubar preços de energia e mercado ficou insensível, diz Ghalibaf

O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou nesta sexta-feira, 27, que "eles espalharam tanta fake news tentando derrubar os preços da energia que o mercado simplesmente ficou insensível". Em postagem na rede social X, o líder complementou: "continuem, ninguém mais acredita nisso". Segundo ele, "os preços reais vão aparecer de qualquer jeito".

"Poderoso? Talvez. Mas inteligente? Nem de longe. Gastaram essa carta da fake news cedo demais", apontou. Ghalibaf não mencionou diretamente nenhum líder ou governo na publicação.

Mais cedo, o iraniano havia questionado na mesma rede: "Como é que os EUA, que nem sequer conseguem proteger os seus próprios soldados nas suas bases na região, deixando-os, em vez disso, alojados em hotéis e parques, podem protegê-los em nosso território"? Nesta sexta, uma reportagem do Wall Street Journal afirmou que os EUA estão considerando enviar mais tropas terrestres para o Oriente Médio.