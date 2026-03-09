Mundo

Oriente Médio
Notícia

Diante de temor global com inflação, Trump diz que ação está "praticamente concluída": a segunda-feira na guerra do Irã

Preço do petróleo em alta e continuidade dos ataques fez líderes mundiais se prepararem para crise e discutirem alternativas

Felipe Kroth

Enviar emailVer perfil

AFP

Estadão Conteúdo

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS