Dez mortos em incêndio em fábrica de peças de carros na Coreia do Sul

Pelo menos dez pessoas morreram no incêndio de uma fábrica de peças para a indústria automotiva na Coreia do Sul, informou neste sábado (21, data local) a agência de notícias local Yonhap.

Outras 59 pessoas ficaram feridas no incidente, que começou às 13h00 locais (01h00 em Brasília) em Daejeon, no centro do país, acrescentou a agência, citando autoridades locais.

Cerca de 170 trabalhadores estavam na fábrica quando o incêndio começou, informou a Yonhap.

Um dos corpos foi encontrado no segundo andar da instalação e os demais no terceiro.

As autoridades não indicaram como o incêndio teve início. Os bombeiros não puderam entrar imediatamente na fábrica devido ao risco de desabamento, informou a Yonhap.

O presidente sul-coreano, Lee Jae Myung, ordenou que as autoridades mobilizassem todos os recursos disponíveis para as operações de resgate, informou seu gabinete.