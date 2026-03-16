Cubanos residentes no exterior poderão investir e possuir negócios na ilha

Cubanos residentes no exterior agora poderão investir e possuir empresas na ilha, anunciou nesta segunda-feira, 16, um alto funcionário da área econômica, em um anúncio de uma reforma crucial em um momento em que a economia enfrenta dificuldades devido à intensa pressão dos Estados Unidos.
"Cuba está aberta a ter uma relação comercial fluida com empresas americanas" e "também com cubanos residentes nos Estados Unidos e seus descendentes", disse Oscar Perez-Oliva Fraga, ministro do Comércio Exterior e vice-primeiro-ministro, à NBC News.
O governo do presidente Donald Trump impôs um bloqueio de petróleo ao governo cubano, enquanto Washington pressiona por uma mudança de regime, tornando a vida ainda mais difícil para as pessoas que já sofrem com a escassez de alimentos e apagões frequentes, em uma Cuba comunista que enfrenta dificuldades sob as sanções comerciais dos EUA desde 1962.