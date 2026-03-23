Cuba restabelece serviço de energia elétrica após segundo apagão em uma semana

As autoridades de Cuba restabeleceram no domingo o serviço de energia elétrica nacional, após o segundo apagão total em menos de uma semana, em meio à escassez de combustível e ao bloqueio de petróleo imposto pelos Estados Unidos contra a ilha.

Dois terços de Havana já haviam recuperado a energia elétrica durante a tarde, segundo a empresa elétrica estatal, um dia após a "desconexão total" anunciada pelo Ministério de Energia em um país de quase 10 milhões de habitantes.

"Com o esforço dos nossos trabalhadores elétricos, conseguimos restabelecer o SEN (Sistema Elétrico Nacional)", afirmou na rede social X o primeiro-ministro cubano, Manuel Marrero Cruz.

As autoridades advertiram, no entanto, que a demanda continuaria superando a oferta.

O apagão generalizado aconteceu no momento em que o governo cubano enfrenta pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que impôs em janeiro um bloqueio de fato ao petróleo destinado ao país. Na semana passada, o republicano falou em "tomar" a ilha.

Um alto diplomata cubano afirmou que as forças armadas do país "estão se preparando nestes dias para a possibilidade de uma agressão militar".

Um funcionário cubano do alto escalão afirmou que a ilha comunista se prepara para um possível ataque dos Estados Unidos.

"Nosso exército sempre está preparado. E, de fato, nestes dias se prepara para a possibilidade de uma agressão militar", disse o vice-ministro das Relações Exteriores, Carlos Fernández de Cossio, à NBC. "Esperamos de verdade que isso não aconteça", acrescentou.

Ele disse que Havana está disposta a seguir dialogando com Washington, mas que discutir mudanças em seu sistema político não estava sobre a mesa.

Cuba registrou sete apagões nacionais desde 2024, o que complica ainda mais a vida de seus cidadãos, que temem, entre outras coisas, perder os alimentos em suas geladeiras, em um país afetado por uma grave crise econômica.

O apagão mais recente foi provocado por uma falha em uma unidade geradora de uma das oito usinas termelétricas do país, o que provocou um efeito dominó no sistema, segundo as autoridades.

Os apagões e a escassez habitual de alimentos, remédios e outros produtos básicos geraram protestos com panelaços durante a noite.

O país não recebe petróleo desde 9 de janeiro, o que impactou o setor elétrico, reduziu o transporte público e provocou cortes de voos das companhias aéreas, um golpe para o setor turístico.

Os problemas no sistema elétrico aumentaram desde que o principal aliado regional e fornecedor de petróleo de Cuba, o líder venezuelano Nicolás Maduro, foi capturado em uma operação militar americana em 3 de janeiro.