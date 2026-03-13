Cuba recebe terceira remessa de ajuda humanitária do México

Dois navios da Marinha mexicana com cerca de 1.000 toneladas de alimentos, medicamentos e insumos médicos chegaram a Cuba nesta sexta-feira (13), na terceira remessa enviada em um mês à ilha comunista, imersa em uma grave crise econômica agravada pelas pressões de Washington, reportou a TV cubana.

Em um mês, o governo da presidente Claudia Sheinbaum enviou à ilha "mais de 3.000 toneladas" de ajuda material, fundamentalmente de alimentos, destacou o telejornal local.

"Obrigada, México, mais uma vez", disse a ministra cubana de Comércio Interior, Betsy Díaz, durante a cerimônia de recepção dos navios Papaloapan e Huasteco no porto de Havana, segundo imagens exibidas pela TV cubana.

Díaz informou que a carga inclui alimentos, como leite e feijões, mas também "insumos médicos e alguns medicamentos que foram doados pelo povo mexicano".

Segundo a TV, parte destes alimentos foram doados por civis mexicanos no âmbito de uma campanha de apoio a Cuba e outra promovida pelo jornal mexicano La Jornada.

Com 9,6 milhões de habitantes, Cuba enfrenta uma grave crise econômica, agravada pela suspensão repentina do fornecimento de petróleo da Venezuela em janeiro, após a deposição de Nicolás Maduro em uma intervenção militar americana, e o bloqueio petroleiro de fato que Washington impõe à ilha.

Em uma declaração à emissora de rádio e televisão nesta sexta-feira, na qual confirmou que Havana mantém conversas com Washington, o presidente Miguel Díaz-Canel elogiou o apoio de Sheinbaum.