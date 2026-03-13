Cuba inicia processo de libertação de presos anunciado pelo governo

As primeiras libertações de presos ocorreram nesta sexta-feira (13) em Cuba, um dia depois de o governo comunista anunciar a libertação antecipada de 51 presos como demonstração de "boa vontade" em relação ao Vaticano, informou a organização de defesa dos direitos humanos Justicia 11J.

Essa ONG indicou no X que pôde "verificar a libertação" de duas pessoas que participaram das históricas manifestações antigovernamentais que sacudiram a ilha em 11 de julho de 2021. Elas haviam sido condenadas a 13 e 14 anos de prisão.

A AFP acompanhou a chegada de Adael Leyva Díaz, de 29 anos, que cumpria uma condenação de 13 anos de prisão, e de Ronald García Sánchez, de 33 anos, que cumpria uma pena de 14 anos de prisão, às suas casas, localizadas na mesma quadra no município de Arroyo Naranjo, ao sul da capital.

Leyva Díaz, que chegou em um triciclo elétrico, foi recebido no meio da rua por seus familiares. Assim que desceu do veículo, abraçou e pegou seu filho no colo, segundo constatou a AFP.

O governo de Miguel Díaz-Canel anunciou na noite de quinta-feira a libertação antecipada de 51 prisioneiros como demonstração de "boa vontade" em relação ao Vaticano, mediador histórico entre Havana e Washington.

Ao amanhecer desta sexta-feira, Díaz-Canel confirmou que Havana mantém conversas com os Estados Unidos destinadas "a buscar soluções por meio do diálogo para as diferenças bilaterais".

O presidente Donald Trump, que tem feito declarações cada vez mais agressivas contra Cuba, afirmou em meados de janeiro que estava avançando em negociações com altos funcionários da ilha. Havana havia negado anteriormente qualquer contato desse tipo.

Segundo a ONG 11J, desde as manifestações de 11 de julho de 2021, quando milhares de pessoas saíram às ruas gritando "liberdade" e "abaixo a ditadura", havia até esta sexta-feira pelo menos 760 presos por razões políticas no país, incluindo 358 participantes desses históricos protestos de 2021.

A Igreja Católica tem atuado por décadas como mediadora e canal de diálogo entre Cuba e Estados Unidos e teve um papel-chave no degelo das relações diplomáticas entre os dois países em 2015, durante o segundo mandato de Barack Obama (2013-2017).